Francesco Monte, lite nella casa con Ivan Cattaneo: tutta colpa di Cecilia Rodriguez

Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3. Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la «lingua in bocca» di Ivan Cattaneo, Monte tornerebbe alla ribalata delle cronache per un'arrabbiatura non da poco. E proprio con Ivan Cattaneo che lo avrebbe preso in giro su argomento piuttosto delicato: la fine della storia con Cecilia Rodriguez. Ma andiamo con ordine.

Ivan Cattaneo dopo aver più volte sottolineato di essere nato il 13 marzo, lo stesso giorno di Cecilia Rodriguez, avrebbe auspicato che nella Casa nascano storie importanti come quella di Cecilia e Ignazio Moser. Proprio il ragazzo per il quale Francesco Monte è stato mollato in diretta tv.

A questo ennesimo e indelicato riferimento, l'ex tronista si sarebbe infuriato, sfogandosi con gli altri coinquilini: «Lo so che non lo fa con cattiveria, ma a tutto c’è un limite. Io non parlo più. Gliel'ho già detto, basta. Se una persona con 35 anni più di me non riesce a capire che una roba portata allo sfinimento rompe le scatole, non te lo vengo a dire più, punto». Aria di tempesta nella casa del Gf Vip? Staremo a vedere.

