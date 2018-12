Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi aggredita in strada

Le polemiche continuano, ma qualcuno è andato oltre: Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, è stata aggredita in strada da tre giovani, che l'hanno circondata e insultata. A rivelarlo è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che due giorni fa era stato ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque e ha spiegato che dietro l'aggressione ci sarebbe la travolgente polemica per quanto accaduto dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi, l'intervento della madre a Mattino 5 fa infuriare Federica Panicucci

«Fariba Tehrani è stata aggredita per strada da tre ragazzi, che le hanno detto: "Strega, meriti di morire!"» - aveva rivelato Riccardo Signoretti - «È chiaro che l'aggressione sia dovuta al finto rituale magico che Fariba avrebbe fatto per far innamorare la figlia e Francesco Monte». Alla fine, l'intromissione della mamma è costata cara a Giulia Salemi, finita prima in nomination e poi eliminata. In studio, insieme a Signoretti, c'era anche Maria Monsé, che ha raccontato: «Ho incontrato Fariba prima di venire qui. Era scossa, non smetteva di piangere, mi ha fatto molta tenerezza». Lo riporta TvZap.

Fariba Tehrani, modella di origini iraniane, era finita nell'occhio del ciclone per aver infranto il regolamento del Gf Vip: quando era entrata nella Casa, infatti, aveva confidato alla figlia, in persiano, alcune cose che stavano avvenendo all'esterno. La donna, comunque, si era difesa spiegando di non essere stata avvertita sulle norme da rispettare.

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA