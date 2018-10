Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan torna in tv: «Riprendo a vivere ma non riesco ancora a parlare di lui»

Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, sta cercando di proteggere la sua bambina e, contemporaneamente, andare avanti. Il debutto televisivo all'interno di Tutta Salute, al fianco di Michele Guardì, ha anticipato quello, ancora più atteso, insieme ad Antonella Clerici nel grande ritorno di Portobello, in onda sabato sera su Rai Uno.

In un'intervista a Oggi, Carlotta Mantovan ha ringraziato Antonella Clerici per l'opportunità che le ha concesso. Diventare protagonista del remake dello storico varietà condotto da Enzo Tortora è, per la vedova di Fabrizio Frizzi, un modo per tornare a vivere la vita a partire dal lato professionale: «Sto tornando a vivere, fare la trasmissione con Antonella è una gioia che va oltre il lavoro, perché ne sentivo la mancanza e perché saremo noi due».

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, una delle persone che ha mostrato maggiore vicinanza nei confronti di Carlotta è stata proprio Antonella Clerici: «Gli amici veri mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuta e protetta. Io ho ricevuto tanto affetto dalla gente, non posso fare altro che ringraziare tutti».



L'istinto materno, quello di proteggere la piccola Stella, in questi mesi è diventato un obbligo morale per una donna che deve ancora convivere con il dolore per la perdita del marito. Carlotta Mantovan, infatti, ha spiegato: «Ho vissuto in maniera riservata la mia vita con Fabrizio e voglio fare altrettanto adesso. Di tutto quello che è accaduto non riesco ancora a parlare. Tutto il tempo che ho, voglio dedicarlo solo alla mia bambina». Una dignità composta nel privato, da rispettare e mantenere, mentre c'è grande attesa per il ritorno agli impegni professionali: quello di Portobello, per Carlotta Mantovan, sarà anche un grande banco di prova oltre che un piacevole ritorno in studio.

