L'annuncio ha scatenato i social. In particolare quello dell'ex fotografo che ha ufficializzato la sua presenza nella trasmissione di Piero Chiambretti. Fabrizio Corona sarà infatti in diretta su Rete 4 questa sera 14 novembre a partire dalle 21:20. Una presenza non casuale, soprattutto perché viene dopo la precedente apparizione di Asia Argento e a qualche settimana dalla lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Asia Argento racconta l'amore con Fabrizio Corona



