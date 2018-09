© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva da domani, ogni martedì alle 21, su Comedy Central “Untraditional 2”, la seconda stagione della serie scritta, ideata e interpretata da Fabio Volo. Una fiction innovativa, fuori dagli schemi in cui Volo interpreta se stesso raccontando il suo sogno: «produrre una serie tv ambientata a New York».Tra mille difficoltà e ostacoli, amici vip che lo sostengono o lo smontano, “Untraditional 2” non è un semplice ritratto di Fabio Volo, ma una sitcom che fa satira sul mondo che guarda e giudica, dove il politicamente corretto è messo al bando e la poesia del racconto si intreccia con la risata di pancia. Questa seconda stagione di “Untraditional”, composta da 16 episodi da 30 minuti ciascuno, arriva a quasi due anni di distanza dalla prima e approda in una nuova casa: quella della comicità italiana per eccellenza che è Comedy Central (canale 128 di Sky). La prima serata, martedì 25 settembre, vedrà la messa in onda dei primi 2 episodi della serie in simulcast su Comedy Central (Canale Sky 128) e MTV (canale Sky 130). Poi la serie andrà in onda ogni martedì alle 21.00 con due episodi in premiere su Comedy Central, in replica il lunedì successivo alle 22.50 su MTV. Ma non è finita qui perché al termine della seconda stagione il pubblico potrà rivedere i momenti più divertenti della serie con due puntate speciali di Best Of e scoprire tutti i segreti del dietro le quinte con un episodio da un’ora di Speciale Backstage di “Untraditional 2”. Gli spettatori potranno seguire e commentare le puntate sui portali web social ufficiali di Comedy Central.