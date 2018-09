Fabio Fulco e il dramma in tv: «Mia mamma è stata male, ho creduto di non riuscire a salutarla»

Il dramma segreto di Fabio Fulco a Vieni da me. L'attore, ospite oggi pomeriggio su Rai1 nel salotto di Caterina Balivo, ha raccontato di un momento della sua vita particolarmente drammatico. Momento che ha riguardato la donna che ama di più al mondo. Ecco le sue parole.

«Ricevo una telefonata e mi dicono che mia madre sta male, molto male. In quel momento ho creduto di non riuscire neppure a salutarla... Ho realizzato che non avevo nulla. Viaggiavo, avevo tanto amici, ma mi ero distratto dalle cose importanti». Poi la buona notizia: «Mia madre è stata miracolata. Da allora ho fatto il possibile per starle vicino, sono tornato a vivere a Napoli. Se mi chiedete chi è il mio grande amore vi rispondo Flora, mia madre».

La storia di Fabio Fulco tocca i telespettatori di Vieni da me e sul profilo Instagram di Caterina Balivo piovono commenti: «Mi ha commosso la storia di Fabio Fulco e della sua mamma». Una storia, fortunatamente, a lieto fine.

