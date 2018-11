Le Iene, Emanuela Folliero scambiata per una trans: «Ti sembro un uomo?»

Emanuela Folliero scambiata per una transessuale da un gruppo di immigrati durante un servizio delle Iene. L'ex annunciatrice Mediaset, insieme all'inviata del programma di Italia1 Mary Sarnataro, è andata in giro per le strade di Milano in abbigliamento sexy.

Lo scopo delle Iene era quello di farle passare la paura degli extracomunitari che lei stessa ha detto di avere da quando tempo fa in strada un uomo di colore le chiese di fare sesso orale. Tanti i commenti lusinghieri che riceve nella breve passeggiata, anche dagli italiani. Finché un ragazzo arriva a chiederle se non sia in realtà una transessuale.

