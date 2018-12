Donnarumma, lo scherzo delle Iene: il portiere ha un malore durante il finto rapimento

Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scherzo de, il portiere del. Il cognato del 19enne e il suo manager fanno sapere alla redazione che il calciatore ha un appuntamento in centro a Milano per comprare dei vestiti. Il cognato ha voluto organizzare lo scherzo per far spaventare Donnarumma, sostenendo che fa una vita da "vecchio" e che vuole movimentarla un po'.Mentre il portiere è nei camerini a provare dei vestiti, si iniziano a sentire degli spari, fino a quando alla fine non entrano quelli che sembrano due rapinatori. Si tratta di due uomini: un innamorato e un suo complice. La persona innamorata cerca nel negozio una commessa, sua fidanzata e fa credere di essere disposto a tutto pur di riaverla indietro e minaccia i presenti di morte. Uno dei commessi per provare a salvare la situazione fa capire che c'è Donnarumma in negozio e il folle inizia a far chiamare il calciatore dalla fidanzata per convincerela riconciliarsi con l'innamorato.Dopo vari tentativi che vanno a male, il finto innamorato scopre che la ex ha fatto avance sessuali al calciatore, la situazione sembra precipitare e lo stesso portiere inizia ad avvertire dei malori che lo costringono a sedersi fino a quando il folle non propone di sfidarsi in una partita alla Play Station in cui deciderà chi deve vivere e chi morire. Gigio vince la partita, la tensione è al massimo e a quel punto entrano Le Iene e svelano che si tratta di uno scherzo.