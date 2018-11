Imrpovviso problema di salute per Al Bano, che non sarà a Domenica Live come era stato annunciato. «Siamo molto preoccupati - ha spiegato Barbara D'Urso - non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male». Ieri sera però, assicura Carmelita, il cantante stava bene e la sua presenza era stata confermata. Si attendono notizie nelle prossime ore.

