Dario Argento difende la figlia Asia: «È stato Weinstein a pagare Bennett per vendicarsi»

Il caso Bennett sarebbe una vendetta di Weinstein contro Asia Argento. Lo dice il padre Dario Argento dopo l'intervista di ieri del giovane attore a Non è l'arena di Massimo Giletti.

LEGGI ANCHE Jimmy Bennett ospite da Giletti: «Asia Argento mi ha violentato»

«Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l'ha lanciato contro Asia». Così, a Un giorno da pecora su Rai Radio1, Dario Argento commenta l'intervista a Jimmy Bennett, accusatore di sua figlia Asia, ieri a Non è l'Arena. Weinstein secondo lei ha pagato Bennett per raccontare quella storia? «Sì, sì». Ha visto l'intervista di Bennett ieri a Non è l'Arena? «Non ho visto l'intervista per scelta, me l'hanno raccontata degli amici. Ci sono una marea di menzogne, di volgarità, di sciocchezze».



A cosa si riferisce? «Non ho mai saputo di una ragazza - ha risposto Dario Argento a Rai Radio1 - che abbia violentato un ragazzo, è una cosa che non ho mai saputo, c'è anche questo da dire». Ha sentito sua figlia Asia dopo l'intervista di ieri? «No, non l'ho sentita», ha replicato.



Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA