Rai, Cottarelli a "Che Tempo Che Fa" costa 6.500 euro a puntata

La presenza di Carlo Cottarelli come ospite fisso a "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio costa alla Rai 6.500 euro a puntata. Tuttavia i soldi non andrebbero all'economista, ma all'università Cattolica di Milano, dove insegna lo stesso direttore dell'Osservatorio sui conti. A rivelarlo è Il Giornale. La Rai ha risposto a Gasparri spiegando che Cottarelli ha sottoscritto una liberatoria «con relativa cessione dei diritti di immagine relativa alla partecipazione al programma a titolo gratuito, mentre la Cattolica ha sottoscritto un contratto per la fornitura dei contenuti per l'intervento del professor Cottarelli: pertanto a fronte di tale consulenza l'ateneo riceve 6.500 euro a puntata».

A versare il cachet, inoltre, non è la Rai, ma la società Officina, controllata per il 50% da Fazio. «La Rai - si legge nella risposta dell'azienda - ha un accordo-quadro di appalto parziale con la società Officina per la realizzazione delle puntate di "Che Tempo Che Fa", approvato nel giugno 2017 dal precedente consiglio di amministrazione; all'interno di tale contratto è previsto un valore forfettario a puntata per la presenza degli ospiti e per le relative spese. È pertanto Officina che stipula direttamente i contratti con gli ospiti».



Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA