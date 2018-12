Corona e Cecchi Paone, violenta lite a Mattino5: «La signorina si sta arrabbiando» Video

Volano insulti tra Fabrizio Corona e Cecchi Paone a Mattino5, tanto che Federica Panicucci è costretta a scusarsi. Una lite accesa nata durante la puntata andata in onda questa mattina e che si è conclusa con l'abbandono di Corona dalla trasmissione.

Durante il Grande Fratello Vip 2018 Fabrizio Corona era stato citato da Cecchi Paone in un confronto acceso con la sua ex Silvia Provvedi indicandolo come «uno dei peggiori esempi per i giovani italiani». Cecchi Paone, in studio conferma le sue parole e rincara: «Lo dico da dieci anni che lui è un pessimo esempio televisivo. Lo dico anche quando lui veniva osannato dal pubblico. Io lo dico da sempre che ci sono tanti modi per andare in televisione e di essere personaggio pubblico. Il modello di riferimento di Corona è sbagliato. Lo ha detto anche la sentenza che deve essere curato». Quest'ultima affermazione fa scattare Corona che in collegamento inizia ad urlare: «Se voi analizzate la sua frase non ha detto nulla! Meno male che è una persona colta. Nella sentenza non c’è scritto quello che ha detto lei! L’ha letta?».



Ma il giornalista non si scompone e replica di non essere interessato all'aspetto giudiziario: «Lei come fenomeno mediatico è pericoloso per chi non ha gli strumenti per difendersi rispetto a come ci si deve comportare. Lei è una cattiva compagnia, per me lei è questo. Il resto è roba di avvocati e giudici». L'ex di Nina Moric stizzito ribatte: «La signorina Cecchi Paone si sta arrabbiando» dopo toglie l'auricolare e abbandona il collegamento inseguito dall'inviato. Cecchi Paone chiede l'interveto della conduttrice: «Federica non puoi permettere che venga appellato in questi toni nella tua trasmissione, non puoi mettermi sullo stesso piano di Fabrizio Corona, lui è un pregiudicato». La presentatrice, che inizialmente ha preferito non prendere posizione, dopo gli insulti di Corona si è scusata con i telespettatori ed ha aggiunto: «Tu non hai bisogno di avvocati difensori, ma in questo caso hai ragione, è stato condannabile e deplorevole il modo in cui ti ha appellato». La Panicucci chiede a Corno di scusarsi in diretta, ma Fabrizio entra in auto e va via.

