Tale e Quale Show 2018, vince Federico Angelucci

L'interpretazione digli ha regalato il primo posto nella finale di. Una gioia immensa perche è stato incoronato da Carlo Conti nella serata di venerdì su Rai Uno. Una finalissima che ha visto in scena i 12 protagonisti negli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Come da copione, hanno imitato in tutto e per tutto i big della musica nazionale dal vivo e in diretta. La giuria composta Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, insieme al quarto giurato, Leonardo Pieraccioni, ha giudicato la prova di Angelucci come la migliore.1° Federico Angelucci (Andrea Bocelli)2° Alessandra Drusian(Fiorella Mannoia)3° Antonio Mezzancella (Biagio Antonacci)4° Roberta Bonanno (Anastacia)5° Filippo Bisciglia (Pino Daniele)6° Valeria Altobelli (Mia Martini)7° Massimo Di Cataldo (Bee Gees)8° Andrea Agresti (Donatella Rettore)9° Annalisa Minetti (Amii Stewart)10° Giovanni Vernia (Adriano Celentano)11° Vladimir Luxuria (Gabriella Ferri)12° Alessia Macari (Sia)La finale di ' Tale e Quale Show - Il Torneo', trasmessa ieri sera da Rai1, è stata vista da 4.602.000 spettatori con il 23% di share, risultando il programma più seguito della prima serata televisiva. Al secondo posto, su Canale 5, 'Scherzi a Parte' con 3.028.000 e il 15.3% di share. Terzo piazzamento sul Nove per 'Fratelli di Crozzà con 1.326.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'The accountant' su Italia1 (1.151.000 spettatori, share 5.4%), 'Qualcosa di Nuovò su Rai3 (1.112.000 spettatori, share 4.6%), 'Quarto GradO' su Rete4 (1.043.000 spettatori, share 5.7%), 'Propaganda Live' su La7 (961.000 spettatori, share 5.2%), 'Nemo - Nessuno Escluso' su Rai2 (958.000 spettatori, share 4.3%), '4 Ristoranti Estate' su Tv8 (405.000 spettatori, share 1.8%).