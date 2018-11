Cherofobia, la paura di essere felici torna a emozionare il pubblico di X Factor

La parola "Cherofobia" significa letteralmente "paura della felicità". Si tratta di un atteggiamento che induce gli individui a evitare volontariamente esperienze che evocano emozioni positive o di gioia. Un paio di mesi fa il pubblico italiano si è innamorato di una canzone, intitolata appunto "Cherofobia", presentata dalla 16enne Martina Attili alle audizioni di X Factor. La giovanissima ha letteralmente rapito i quattro giudici Fedez, Mara Maionchi, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli, che l'hanno portata ai live del talent di Sky, dove è finalmente riuscita a cantare di nuovo il suo inedito.

La canzone sembra destinata a diventare una grande hit, visto l'enorme successo già riscosso. Basti pensare che a settembre, immediatamente dopo la prima messa in onda dell'esibizione di Martina Attili, la parola "Cherofobia" è schizzata in cima a tutti i trend di ricerca in Italia. La 16enne, guidata dal coach Manuel Agnelli, ha nuovamente incantato il pubblico di X Factor e promette di continuare a far parlare di sé anche quando i riflettori del talent show di Sky Uno si saranno spenti.

