La Prova del cuoco: lo chef Kumalé cancella la denuncia dopo la replica della Rai

Duro, durissimo l'attacco dello chef Kumalé – al secolo Vittorio Castellani – verso La Prova del Cuoco a cui avrebbe deciso di dire addio per la presunta 'svolta sovranista' che il programma avrebbe a suo dire subito. Lo chef, sul suo profilo Facebook, si è lasciato andare a un severo sfogo: "Dopo avermi cercato e voluto, mi hanno detto che la trasmissione preferisce dare spazio al multiregionalismo italiano invece che al multiculturalismo a tavola". A stretto giro è arrivata la replica della Rai in una nota dell'ufficio stampa che ha portato il cuoco a cancellare il suo post. Leggiamo: "La Prova del Cuoco è un programma aperto alla conoscenza e alla diffusione televisiva di tutte le cucine del mondo. Dal 10 settembre, data di avvio di questa edizione, sono state presentate molte ricette non tradizionalmente italiane"