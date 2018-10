Celentano: «Asia Argento non doveva essere esclusa da “X Factor”»

Adriano Celentano critica

X Factor

e si schiera con Asia Argento, esclusa dai giudici del programma dopo le accuse di Jimmy Bennett. «Peccato. Perché

XFactor

è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento, naturalmente senza nulla togliere al nuovo arrivato (ancora presto per dire) - afferma Celentano.



Quindi

peccato

.

Perché con un programma così, uno si immagina che anche i padroni siano all'altezza di ciò che producono, e invece no. Improvvisamente scopriamo che alle spalle della bella X si nasconde un mostro dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia». «Per cui senza minimamente riflettere», prosegue Celentano, si finisce con il credere a chi «l'ha ricattata». «Asia? Fuori. Decretano gli ipocriti - sottolinea -. Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? No, non può perché io ti conosco Asia. Se c'è qualcuno, davvero capace di violentare non sei tu, ma quei tizi che si incipriano la faccia per coprire lo sporco che hanno dentro

».