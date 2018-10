"La Casa di Carta 3", Netflix dà il via alle riprese: e spunta il personaggio che non ti aspetti

L'attesa sta per finire, "La casa di carta" è pronta a tornare con la terza stagione. Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della serie cult che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano e non solo. Nel video pubblicato sui social si vedono - sulle note di "Bella ciao" - tutti gli attori delle prime due stagioni, da Ursula Corbero (Tokyo) ad Alvaro Morte (il Professore), da Jaime Lorente (Denver) a Miguel Herran (Rio). Alla fine del breve filmato appare anche Pedro Alonso (Berlino): che ci sia spazio anche per lui nella terza attesissima parte della serie? Per ora è solo un indizio, ma i fan sono già in fermento.

La terza parte della serie debutterà su Netflix dal 2019. Nelle scorse settimane sono stati annunciati i nuovi membri del cast, tra cui Hovik Keuchkerian (Bogotà), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (l'ingegnere). Con le prime due parti lanciate nel 2018, "La casa di carta" è la serie in lingua non inglese più vista sulla piattaforma streaming. Netflix ha di recente annunciato un accordo multiplo con il creatore della serie Alex Pina.

Ultimo aggiornamento: 17:04

