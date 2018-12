Natale col Coro dell'Antoniano: in tv con Carlo Conti c'è la Carrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una prima serata di musica e spettacolo dedicata al Natale, condotta e firmata Carlo Conti, con la partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, in onda domani alle 21.25 circa su Rai1. Il Natale sarà il vero protagonista, celebrato con ricordi, canzoni e tanti personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Ospite d’onore della serata sarà Raffaella Carrà. Altro ospite, un grande campione, Alessandro Del Piero, che si cimenterà, forse per la prima volta in tv, in una canzone di Natale, accompagnato dal Piccolo Coro.E poi il Nonno d’Italia, Lino Banfi. J-Ax canterà con il Piccolo Coro una inedita versione rap di un classico di Natale, oltre al suo nuovo singolo “Tutto tua madre” che sempre di «natività» parla. E poi Ermal Meta, Orietta Berti, Red Canzian, Cristina D’Avena, Serena Rossi, Chiara Galiazzo e Lorenzo Licitra canteranno altri grandi successi di Natale di tutto il mondo, da “White Christmas” a “Tu scendi dalle stelle” da “Happy Xmas (The War is over)” a “Last Christmas” e tanti altri. Ci sarà spazio per vivere, con tutti questi amici, i racconti personali dei loro Natali passati e di quello presente, talvolta con l’ausilio di foto e filmati pubblici o privati, estratti dai propri album di famiglia, perché il Natale appartiene a ciascuno di noi ma è un patrimonio comune e condiviso da sempre da tutte le generazioni. Il maestro Pinuccio Pirazzoli ha preparato gli arrangiamenti con la sua «orchestra invisibile». La scenografia è di Riccardo Bocchini. La regia di Maurizio Pagnussat.