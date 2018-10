Roma, 81enne riceve bolletta da 18mila euro e si rivolge al programma Storie italiane. Poi il lieto fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il grido disperato che aveva lanciato adi Eleonora Daniele su Rai1, finalmente per la signora, 81enne romana, è finito un incubo. La donna, residente in un’abitazione popolare in zona Laurentina a Roma, era stata colta da un malore quando le avevano recapitato una bolletta da oltre 18mila euro.LEGGI ANCHE«Svolte tutte le verifiche del caso, considerando che la fattura si riferisce anche a consumi andati in prescrizione, Eni Gas e Luce ha raggiunto con la signora Cortese un accordo che soddisfa pienamente le sue esigenze e la sua situazione economica», ha chiarito la conduttrice Eleonora Daniele, nella puntata di oggi, leggendo la risposta inviata dall’azienda a seguito della segnalazione fatta dal programma. L’anziana signora, commossa, si è lasciata andare a un pianto liberatorio. «Grazie, grazie di cuore. Grazie. Ti voglio bene Eleonora. A me sono morti 4 figli, quando mi è arrivata quella bolletta sono caduta. Grazie ancora», ha concluso Rosa.