Bobby Solo riabbraccia la figlia Veronica dopo anni: «Ho sofferto molto»

«Quando ci siamo ritrovati, è come se mi fossi tolto dalla pancia un rinoceronte»., a Domenica Live, incontra la figlia, classe 1990, che non ha visto per anni, da quando la ragazza aveva tredici anni.LEGGI ANCHEMolti, nel corso di due anni, gli appelli che Veronica ha lanciato dallo studio di Domenica Live. E così, è qui, sotto i riflettori, che Barbara D’Urso chiude la storia che ha seguito per tante puntate.«C’è stata una persona che mi ha consigliato, forse male, forse bene - dice Bobby Solo, che ringrazia Barbara D’Urso per l’impegno dedicato alla storia negli anni - mi diceva di non entrare nel tritacarne mediatico, altrimenti sarei venuto volentieri anche io da te. Anche io ho sofferto molto. Ora che tutto è finalmente concluso mi sento liberato».«È assurdo che un padre incontri una figlia in televisione, ma la televisione serve anche a questo», sottolinea. Poi, l’incontro, che la conduttrice organizza in un set speciale, la ricostruzione della stanza di Veronica. Tra gli applausi, l’abbraccio tra padre e figlia.«Venite in studio - dice poi Barbara D’Urso - voglio vedervi insieme davanti a me, ce lo siamo meritati tutti». E davanti all’abbraccio, la conduttrice commenta: «Mamma mia, il cuore!».Commossi Bobby Solo e Veronica.«Questa volta - commenta Bobby Solo - mi tocca veramente una lacrima sul viso».Poi, Barbara D’Urso manda in onda una mini-fiction sulla storia d’amore tra Bobby Solo e la madre di Veronica, Mimma Foti.La sorpresa in studio è l’arrivo del piccolo, ultimo figlio di Bobby Solo.è stata eccezionale - commenta Bobby Solo, parlando della moglie e del ruolo che ha avutonel riavvicinamento - è stata fondamentale».