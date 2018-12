Vessicchio diventa attore per i canali televisivi della De Agostini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stato un anno impegnativo per l’affollamento del mercato molto competitivo, per noi comunque i segnali sono positivi, è stata premiata l’attività del team, e i risultati si sono visti». Lo ha detto il managing director digitale De Agostini, Piefrancesco Gherardi, presentando l’offerta natalizia dei canali (Alpha, Deakids, Deajunior, Super). Alpha, ha aggiunto, lanciato da un anno, si è subito posizionato come canale di riferimento per il pubblico scelto, quello maschile e nel secondo trimestre ha registrato il +15% di share.Risultati positivi anche per Super, il canale in joint venture tra la De Agostini e Viacom International Media Network. Confermata la sua leadership commerciale dall’inizio dell’anno registrando un ascolto medio sopra i 53.000 AMR sul target 4-14 anni con uno share del 6,59%. Tra le novità di dicembre il debutto in veste di attore del Maestro Beppe Vessicchio, nella serie “Monstershop”, nuova comedy a tema horror, in collaborazione con l’Antoniano di Bologna, in onda dal 15 dicembre su DeAKids. Vessicchio ha curato e diretto anche la sigla. Il canale il 3 dicembre ha varato anche la nuova stagione di “New school”. Per i primi giorni del 2019 partirà il popup channel “Barbie channel”. Su Alpha invece debutta la nuova produzione “Destinazione pesca”, dedicato alla pesca sportiva.