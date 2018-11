Maurizio Costanzo: «Barbara D'Urso? Chi ha successo attira sempre critiche»

Un decano della tv italiana come Maurizio Costanzo riserva grandi elogi a Barbara D'Urso. L'80enne giornalista e conduttore, nella propria rubrica sul settimanale Nuovo, risponde infatti ad una lettera di una lettrice che non riusciva a spiegarsi le tante critiche ricevute, nel tempo, dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Maurizio Costanzo, che in passato aveva criticato Barbara D'Urso per la conduzione del Grande Fratello 15, non può che elogiare una conduttrice capace sempre di fare ascolti: «Quando una persona ha successo capita spesso che attragga non solo complimenti, ma anche critiche. Vuoi per invidia, vuoi per semplice cattiveria. Per questo Barbara d’Urso, che da anni è una delle signore più in vista di Mediaset, è nel mirino di tanti detrattori. Ma lo ha detto lei stessa: le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi».

Al di là della simpatia, indubbiamente un aspetto soggettivo, Maurizio Costanzo ricorda che il valore assoluto di Barbara D'Urso come conduttrice non può essere messo in discussione: «Può piacere o no, ma lei è un’esperta nel suo settore e sa scovare benissimo storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi nella guerra degli ascolti qualche colpo basso c’è sempre».



