Arriva su Netflix "Mowgli - il figlio della giungla", il cast è stellare

Ultimo aggiornamento: 16:02

Arriva "Mowgli, il figlio della giungla". Il celebre attore e regista Andy Serkis reinventa l’amatissima storia di Rudyard Kipling che racconta la storia di un bambino diviso tra due mondi che accetta il suo destino e diventa una leggenda. Mowgli (Rohan Chand) non ha mai veramente fatto parte né della natura selvaggia della giungla né del mondo civilizzato degli uomini.Ora Mowglideve viaggiare tra i pericoli più insidiosi della giungla per scoprire da dove veramente proviene. Un cast stellare composto da Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Freida Pinto, Matthew Rhys, Naomie Harris e l’esordiente Rohan Chand, in una spettacolare ed emozionante avventura.Il film debutterà su Netflix il 7 dicembre in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.