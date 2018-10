Antonella Clerici presenta Portobello: «Sarà così come ve lo ricordate»

Ultimo aggiornamento: 13:51

Passa dal sorriso diil ritorno nelle case degli italiani di "", il mercatino più fanoso della tv. In onda da sabato 27 in prima serata, lo show legato alla memoria di Enzo Tortora unisce nostalgia e novità. "Anche solo entrare in questo studio, con il Big Ben che incombe, mi fa sentire la responsabilità di riportarein tv. - spiega- Per me sarà una prova di conduzione titanica, una vera prova di maturità. Non solo per il confronto con Enzo Tortora, ma per la durata dello show. Iloriginario durava un'ora, il nostro durerà tutta la serata. Posso dire che è l'impegno più difficile della mia carriera. Sono emozionata come alla vigilia di Sanremo 2010".LEGGI ANCHE La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi "cuoce" a puntino la Clerici: «Antonellina non è come dici tu» Con Clerici, inviato speciale l'attore Paolo Conticini, a gestire le centraliniste. "In uno show di questo tipo può succedere di tutto, come piace a me - spiega Clerici - una telefonata può cambiare tutto".Sulle novità, Antonella Clerici è chiara: "Sarà nel ritmo di conduzione, più adeguato ai tempi. Gli ospiti noti non mancheranno, nella prima puntata saranno Carlo Verdone e Arisa, ma non saranno in promozione e saranno funzionali alle persone chiamate in studio a vendere le proprie idee".Nello studio 2000 di via Mecenate, sei puntate fino a dicembre, sarà presnte una band dal vivo e, naturalmente, il mitico pappagallo (che parla ed è uno solo, non ha sosia).