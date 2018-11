Ascolti tv, 7 milioni di telespettatori per "L'amica geniale"

Debutto da 7 milioni di telespettatori, pari al 29.3% di share, per L' amica geniale: la serie evento diretta da Saverio Costanzo e tratta dal bestseller di Elena Ferrante ha raccolto ieri nei primi due episodi, trasmessi su Rai1 dalle 21.31 alle 23.38, una media di 7 milioni 92 mila spettatori. I primi due episodi della maxi produzione, realizzata da Lorenzo Mieli e da Marco Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment e TimVision, hanno raccontato i primi anni dell'amicizia tra Lila e Lenù, interpretate da bambine dalle sorprendenti Ludovica Nasti ed Elisa del Genio, compagne e rivali nella Napoli degli anni '50, tra riti di iniziazione, speranze, voglia di crescita e fuga dalla ferocia del rione.



Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA