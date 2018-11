L'amica geniale, è boom di ascolti. Salini: «Motivo d'orgoglio per il servizio pubblico»

«Lo straordinario successo di ascolti della prima puntata de "L'amica geniale" rappresenta per la Rai e per la sua missione di servizio pubblico motivo di profondo orgoglio». È la soddisfazione dell'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, per gli ascolti dei primi due episodi della serie, che ieri hanno raccolto su Rai1 una media di oltre 7 milioni di spettatori e uno share del 29.3%.

Ascolti tv, 7 milioni di telespettatori per "L'amica geniale"



«La sfida di questo grande progetto basato su qualità e creatività italiana - afferma Salini in una nota - è stata vinta in pieno: è un traguardo importante che conferma in pieno la correttezza della scelta di puntare su coproduzioni internazionali che guardino al mercato globale delle fiction valorizzando al tempo stesso la forte identità del nostro Paese. Complimenti a tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questo risultato che premia uno sforzo professionale di altissimo livello».

