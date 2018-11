Alessandra Martines a Domenica In: «Io, mamma a 49 anni. Ma col mio compagno più giovane di 20 anni è finita»

Alessandra Martines si racconta a cuore aperto a Domenica In: «Io, mamma a 49 anni. Con Cyril Descours, il mio compagno più giovane di 20 anni, è finita». L'eterna Fantaghirò, che negli anni 90 ha stregato tutti con la sua grazia e la sua bellezza, è stata ospite di Mara Venier. Argomento del giorno, le «mamme-nonne». Per l'attrice però l'età non sarebbe un problema: «Non conto il passare degli anni, mio figlio Hugo è venuto in maniera naturale. È stato molto voluto, soprattutto dal papà Cyril Descours».

Mara Venier poi mostra un filmato che racconta la storia tra la Martines e Descours e a quel punto l'attrice svela la verità: «Non lo sa nessuno, ma io e Cyril ci siamo lasciati. Voglio essere onesta. Restiamo amici per amore del bambino».

L'attrice poi passa a parlare della prima figlia, Stella, oggi 20enne, avuta dal matrimonio con il regista Claude Lelouch, 26 anni più grande di lei. «Ho allattato Stella fino ai 4 anni, prima solo con il latte materno e poi integrandolo con il latte di mandorla. Il latte di mucca? È destinato ai vitellini».

