Chiambretti, la scrittrice Cantini fa (ancora) scandalo e insulta Luxuria: «Non puoi parlare, non sei donna»

Alessandra Cantini, la scrittrice livornese regina delle provocazioni torna da Chiambretti e fa (ancora) scandalo. Protagonista della rubrica "Quello che le donne non dicono", con Vladimir Luxuria insulta l'ex parlamentare:

Non puoi parlare, non sei donna





Dopo aver mostrato il lato B nella scorsa puntata stavolta è il turno del lato A, la Cantini si leva la giacca e mostra una maglietta "Kiss my ass” e Chiambretti non ci va per il sottile: . Ma Cristiano Malgioglio difende Vladi: “Chiamate l’ambulanza, non capisco perché Chiambretti ti invita”.Dopo aver mostrato il lato B nella scorsa puntata stavolta è il turno del lato A, la Cantini si leva la giacca e mostra una maglietta "Kiss my ass” e Chiambretti non ci va per il sottile:

Non facciamo la traduzione, in pratica baciami il c**o. Volevo chiederle come i suo i genitori, suo padre è un avvocato, hanno preso le sue performance qui?

.



E lei soddisfatta:

Sono contenti che in televisione ci sia approdata, ma in generale vale il percorso perché pensavano combattessi contro i mulini al vento, fossi una visionaria, pensavano che dovessi fare un lavoro normale. E invece mi sono dimenticata di presentarmi al concorso diplomatico. È stata una gravidanza finché non sono approdata qua e adesso mi danno ragione: il mio c**o ha un significato politico

.

