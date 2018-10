Alberto Angela, 3 milioni per la puntata di Ulisse sulla shoah. Celentano: aiuti a non dimenticare

"Io non ho conosciuto tutto questo, come gran parte di voi. Ma c’è sempre il rischio che i volti bui della Storia riappaiano. L’unico modo per evitarlo è conoscerla, raccontarla."#Ulisse @albertoangela @romaebraica pic.twitter.com/kR6JlIHxUu — Ulisse - Rai1 (@UlisseRai1) 13 ottobre 2018

«La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia». Così Alberto Angela in un post su Facebook aveva presentato la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di sabato sera intitolata "Viaggio senza ritorno" e dedicata all'orrore del rastrellamento del ghetto di Roma e della Shoah nell'anno in cui ricorrono gli 80 anni dalle leggi razziali. «C’è sempre il rischio che i volti bui della Storia riappaiano. L’unico modo per evitarlo è conoscerla, la Storia», aveva aggiunto.E sabato sera la puntata è stata un grande successo. Ulisse ha raccolto davanti al video 3 milioni 612 mila spettatori, pari a uno share del 18.6%. Sui social sono state oltre 133 mila le interazioni (+50% rispetto alla scorsa settimana) e Ulisse è stato il programma più commentato dell'intera giornata.«Grazie Alberto, per il tuo contributo a non dimenticare. Con la tua trasmissione di ieri sera non solo ci aiuti a non dimenticare gli orrori del nazismo, ma a ricordarci che il seme di quelle atrocità è dentro ognuno di noi, pronto a esplodere ogni volta che, fingendo di non conoscere il prossimo, smettiamo di sorridere. Che, tradotto, significa: vita! Vita Che muore se, prima di tutto, non la si riconosce negli altriI!!! Grazie Alberto! Sei grande!!!». È il ringraziamento di Adriano Celentano ad Alberto Angela dopo l'appuntamento di ieri con Ulisse.«Straordinaria puntata di Ulisse ieri sera. Questo è il ruolo intelligente ed educativo della Rai e del servizio pubblico. La Cisl è con Alberto Angela: ricordare il passato significa creare anticorpi affinché non accada mai più. Razzismo, odio, emarginazione vanno sempre combattuti». Lo scrive la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, su Twitter commentando «lo straordinario» successo televisivo e sui social della puntata di Ulisse.