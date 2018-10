A 25 anni dalla morte di Fellini, la Rai celebra il suo genio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 31 ottobre del 1993 moriva Federico Fellini. In occasione del 25° anniversario della sua scomparsa la Raicelebra il genio del grande maestro del Cinema con una serie di iniziative su reti, testate e web.La programmazione, che ha già preso il via da alcuni giorni su Rai Storia, prevede la maggior concentrazione di iniziative a cavallo del 30 e del 31 ottobre, ma già domani, alle 8.30 su Rai3, sarà trasmesso uno dei film iconici del grande maestro, E la nave va, mentre mercoledì 31 ottobre Fellini sarà omaggiato sempre sulla terza retenelle trasmissioni Agorà e Blob.Nel giorno dell'anniversario, mercoledì 31 ottobre, si comincia su Rai1 con la trasmissione UnoMattina che proporrà testimonianze, filmati e servizi su Federico Fellini. Sempre la prima rete trasmetterà in terza serata il film «L'intervista», con Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, pellicola in cui il regista celebra sestesso simulando appunto un'intervista.