Vincenzo Salemme torna a teatro, interpreterà «Natale in casa Cupiello»

46 anni fa Vicenzo Salmme incontrava per la prima volta nella sua vita Eduardo De Filippo. Oggi decide di omaggiare il grande maestro del teatro napoletano riportando in scena «Natale in casa Cupiello».

La sua reinterpretazione del capolavoro del maestro lo poterà ad afforntare un tour nazionale che in cui carlcherà i palchi più celebri teatri d’Italia. Il debutto sarà a Orvieto ad Ottobre (21 e 22, Teatro Mancinelli) e proseguirà a Fermo (25 e 26, Teatro dell’Aquila); Senigallia (28-29, Teatro La Fenice). A novembre tappa a Napoli (1 novembre - 17 dicembre, Teatro Diana). E poi, Torino (28 dicembre - 7 gennaio 2024, Teatro Alfieri); Milano (18 gennaio - 4 febbraio, Teatro Lirico); Roma (15 febbraio - 10 marzo, Teatro Sistina); Bologna (14-17 marzo, Teatro Celebrazioni); Firenze (21-24 marzo, Teatro Verdi); Faenza (26-28 marzo, Teatro Angelo Masini).