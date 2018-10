Vick all'Opera: «Le Nozze di Figaro, una riflessione contro l'abuso di potere»

«Non ci sono epoche nell'opera: le persone in scena siamo noi, esattamente come accadeva con Mozart, che ha scritto “Le nozze di Figaro” per raccontare i suoi contemporanei». Secondo Graham Vick, uno dei più acclamati registi d'opera al mondo, sarà uno specchio dei nostri tempi il nuovo allestimento del capolavoro mozartiano che il regista inglese firma al Teatro dell'Opera di Roma, dal 30 ottobre all'11 novembre. La direzione dell'orchestra è affidata al maestro Stefano Montanari che sarà impegnato anche a suonare il fortepiano nei recitativi.

Vick, che con questo titolo prosegue il lavoro su Mozart/da Ponte (iniziato con il

Così fan tutte

nel 2016/2017 e che si concluderà il prossimo anno il

Don Giovanni

Il flauto magico

, al Costanzi ancora un titolo amato dal pubblico, un nuovo allestimento che chiude una stagione lirica da record, come ha annunciato il sovrintendente Carlo Fuortes, rendendo noti gli incassi ottenuti da gennaio a oggi: 12 milioni e 600 mila euro, esattamente 1 milione in più rispetto al 2016, anno che fino ad adesso aveva registrato la cifra più alta. Ora toccherà a Vick conquistare gli spettatori, presentando uno spettacolo pieno di brio, nel pieno spirito dell'opera, «in cui si vedranno vestiti di oggi, ma niente iphone. Non servono i cellulari per parlare di attualità». Unica concessione all'ambientazione originale, il fandango ballato dal coro, poi quattro atti, spiega il regista,

in cui verrà affrontato il tema dell'abuso di potere, che è alla base delle

ozze di Figaro

». «Ho cercato di analizzare le motivazioni che spingono le persone ad arrivare dove vogliono e a qualsiasi costo. Il potere, infatti, non è mai soltanto una questione di soldi», ha proseguito Vick. «Il mondo è diviso tra chi ha e chi non ha, e oggi purtroppo ci sono sempre più servi. Ma non soltanto quelli che vediamo in strada o nei campi e nelle fabbriche. Ma anche quelli nascosti nelle case dei ricchi. Nel mio Paese per esempio negli ultimi due anni è stato necessario ripristinare delle regole contro le nuove schiavitù. Grazie a Dio in Italia ci troviamo in una Repubblica e non in una monarchia. E da inglese posso dire di non avere certo nostalgia dell'aristocrazia». «Il teatro è sempre attuale, rinasce con ogni respiro tutte le sere», ha aggiunto Vick concludendo, «e non ci sono limiti nella regia, purché funzioni: uno spettacolo brutto non funziona». Di grande livello il doppio cast che interpreterà l'opera: ad alternarsi nel ruolo del Conte di Almaviva Andrey Zhilikhovsky e Alessandro Luongo, in quello della Contessa Federica Lombardi e Valentina Varriale; Elena Sancho Pereg e Benedetta Torre interpreteranno Susanna, Vito Priante e Simone Del Savio saranno Figaro, mentre i ruoli di Cherubino e Barbarina avranno le voci rispettivamente di Miriam Albano e Reut Ventorero, e di Daniela Cappiello e Rafaela Albuquerque. Lo spettacolo vede le scene e i costumi di Samal Blak, i movimenti coreografici di Ron Howell e le luci di Giuseppe Di Iorio. Maestro del Coro Roberto Gabbiani. Dopo la “prima” di martedì 30 ottobre, (ore 19),

Le nozze di Figaro

di Mozart sarà replicata mercoledì 31 ottobre (ore 19) e, a novembre, venerdì 2 (ore 19), sabato 3 (ore 18), martedì 6 (ore 19), mercoledì 7 (ore 19), giovedì 8 (ore 19), venerdì 9 (ore 19), sabato 10 (ore 18), domenica 11 (ore 16.30). Domenica prossima alle ore 16.30, i più giovani potranno assistere allo spettacolo in anteprima grazie alla generale riservata ai minori di 26 anni. Lunedì 29 ottobre al Teatro Costanzi, alle ore 20, il musicologo Giovanni Bietti terrà la

Lezione di Opera

dedicata a

Le nozze di Figaro

.

