Un Giappone idealizzato nella Butterfly del Maggio fiorentino

È entrata a far parte del repertorio del Maggio Musicale Fiorentino la Madama Butterfly con la regia di Fabio Ceresa che torna sul palcoscenico fiorentino, il 24 febbraio alle ore 15,30 e 27 febbraio alle ore 20, con il maestro Francesco Ivan Ciampa sul podio.



Ambientata in un Giappone idealizzato dal simbolismo calligrafico di Ogata Korin, la storia della geisha Cio-Cio-San è messa in scena da Ceresa in uno scenario aperto, con una passerella proiettata verso l'infinito. Suzuki, mostrata in scena con lunghi capelli bianchi come un demone nipponico, difende da un lato la tenera Madama Butterfly dagli attacchi dello zio bonzo, per poi offrirle, avvolta nel velluto rosso, la katana per l'harakiri.



Per la recita del 27 febbraio, la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha messo a disposizione dei Rotary Club dell’area fiorentina oltre 1000 biglietti in vendita per lo spettacolo, andati rapidamente esauriti. Il ricavato della vendita sarà utilizzato dal Rotary per la progettazione e realizzazione di un’area verde attrezzata offerta alla cittadinanza genovese, prospiciente all’area colpita dal tragico crollo del ponte Morandi avvenuto nell’agosto 2018.

