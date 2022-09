Lunedì 5 Settembre 2022, 15:57

Dal 21 al 24 settembre 2022, il Teatro Rossetti di Trieste sarà palcoscenico della prima assoluta di PSY - Ombre Abbaglianti, uno spettacolo di Gigi Funcis. Sul palco vedremo atmosfere steampunk per una straordinaria opera innovativa con atmosfere noir. Photo Credits: PSY via HF4; music: “Funday” from Bensound.com

