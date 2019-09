TorinoDanza da “mangiare”: con “Food” il foyer del Carignano diventa un ristorante

Torinodanza Festival 2019 prosegue con

Food - Può contenere tracce di…

, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre, alle ore 20.45, nel Foyer del Teatro Carignano che verrà trasformato in un originale ristorante.



Il pubblico, invitato a sedere ai tavoli, vive un’esperienza incentrata sul cibo e sul nostro rapporto con il mangiare, sempre più complesso e articolato. Una serata piacevole e leggera, tra un assaggio e l’altro, in un divertente insieme di danza, teatro musica e comicità, che diventa un modo per raccontare storie, esperienze e attitudini in grado di provocare al pubblico emozioni e ricordi.



Lo spettacolo, creato da Luca Silvestrini e Orlando Gough, sarà interpretato dai performer Simone Donati, Virginia Scudeletti, con la partecipazione di Serena Martarelli, con la regia e la coreografia di Luca Silvestrini. Musica originale di Orlando Gough, scene e costumi originali di Yann Seabra, disegno luci Jackie Shemesh; per la versione italiana: allestimento tecnico Roberto Bivona, costumi e oggetti di scena Stefania Cempini. Lo spettacolo è prodotto da Marche Teatro e Protein.

