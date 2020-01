Tina Turner vince la causa per “Simply the Best”. Il musical non può utilizzare la foto di una sua sosia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La donna ritratta su una locandina che pubblicizzava un musical suin Germania è «troppo simile alla rockstar». Lo ha stabilito oggi un tribunale, dando ragione alla Turner e facendole vincere così la causa in corso. Di conseguenza, il poster promozionale diè stato bandito. Secondo la sentenza, suscettibile di essere appellata, l’uso del nome Tina Turner insieme a una foto del suo sosia «potrebbe dare l’impressione sbagliata, creando quindi delusione ai frequentatori del teatro». La Turner, 80 anni, aveva avviato la causa contro la società bavarese Cofo Entertainment. Oliver Foster, il tour manager della compagnia, ha replicato che il musical Tina Turner Story è già andato in scena per oltre 100 spettacoli in Germania, Austria e Svizzera, e che finora «nessun singolo spettatore» si è lamentato di non aver visto il vero affare.