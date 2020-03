TEATROIMMUNE, contro il virus spettacoli “a casa”

#TEATROIMMUNE : prima rassegna virtuale di video teatrali dal 9 marzo al 18 marzo sul Canale Youtube “Balloons Production”. In risposta al periodo difficilissimo che stiamo vivendo, la Balloons Production, giovane collettivo di videomaking, specializzato in riprese di spettacoli teatrali, ha creato, in collaborazione con il Teatro Belli, di Antonio Salines, l'iniziativa #TEATROIMMUNE.



#TEATROIMMUNE è il nostro antidoto contro il virus. La gente non potrà andare a teatro, ma il teatro potrà comunque arrivare alla gente. A partire da lunedì 9 marzo, ogni sera, caricheranno sul loro canale youtube uno spettacolo teatrale (https://www.youtube.com/channel/UCWdc-58iJDzpFXwHddRuNcQ) Sarà un vero e proprio appuntamento a teatro.



Lo spettacolo comincerà alle 21 e sarà online per tutta la durata dello stesso. Una volta terminato verrà rimosso. #TEATROIMMUNE è un'iniziativa senza scopo di lucro ma con l'unico intento di tenere vivo il teatro e la cultura. #TEATROIMMUNE è una voce che vuole farsi strada in questo momento di panico e psicosi in cui sembra non esserci più spazio per i sogni. #TEATROIMMUNE è teatro nonostante tutto.

