“Teatramm” ossia “Noi facciamo teatro”: al Marconi di Roma primo festival dal 7 al 13 settembre

Noi facciamo teatro

. È questo il titolo del festival, alla sua prima edizione, che dal 7 al 12 settembre si svolgerà al Teatro Marconi di Roma. A organizzare la manifestazione, un vero e proprio concorso tra diverse compagnie, è l'attore Emiliano De Martino che firma la direzione artistica. La serata finale è prevista per il 13 settembre, quando si decreteranno i vincitori. Quattordici le compagnie coinvolte e tanti i riconoscimenti che verranno assegnati: miglior attore, migliore attrice, migliore regia, migliore testo inedito, ma soprattutto miglior spettacolo. Il premio per quest'ultimo sarà l'inserimento nel cartellone teatrale del Teatro Marconi per la stagione 2019/2020.



Questi gli spettacoli in scena:

Eduardo nella storia

regia di Carmine De Pascale;

Risate in famiglia

diretto Gianni Parisi;

Mariano grillo show

con Luca Tricarico, Peppe Strino, Anna Primo;

Grimilde the show

di Chiara Alivernini, diretto da Andrea Spina con Alice Guidi, Salvatore Bandiera, Marica Pace;

Stanza centouno

scritto e diretto da Pamela Parafioriti, con Federica Cacciamani, Alessia Bonsignore, Marilù Davella, Elena Stabile;

Domenico Modugno - Un sogno così

di e con Nico Caruccio e Marco De Vincentiis. E, ancora,

Femmes

di Emanuela Mari e Maria Buongiorno;

Taxi a due piazze

regia di Massimo Pettinari;

Quelle che hanno perso il corteo

di Alessandro Mancini per la regia di Tiziana Foschi, con Floriana Corlito, Roberta Pompili;

1984

regia e traduzione di Tommaso De Portu;

Work in progress

scritto da Crescenzo Autieri, regia Domenico Palmiero e Domenico Carozza;

raditori

regia di Mario Liverano;

Mio cugino gemello

scritto e diretto da Alex Curina.

