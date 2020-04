Dallo champagne del Don Giovanni al bordeaux di Nemorino, al Teatro Massimo di Palermo anche il vino si è messo all'opera

Con la riproposizione delle più belle produzioni del Teatro Massimo degli ultimi anni ma anche con la creazione di proposte originali pensate ad hoc, prosegue la programmazione della web tv del teatro, rivelatasi uno strumento di straordinaria efficacia nel mantenere vivo il rapporto con il pubblico.



Giovedì 2 aprile si potrà rivedere

Le parole rubate

, l’opera d’inchiesta dei giornalisti Gery Palazzotto e Salvo Palazzolo interpretata dall’indimenticato Ennio Fantastichini con la regia di Giorgio Barberio Corsetti e le musiche di Marco Betta.



Mentre venerdì 3 aprile sarà on line il capolavoro di Mozart

Il flauto magico

diretto nel 2015 da Roberto Andò con Gabriele Ferro sul podio.



Sabato 4 e domenica 5 sarà inaugurato un nuovo format originale che prevede ogni fine settimana un percorso tematico diverso attraverso le arie d’opera. La prima puntata, dal titolo

Dieci sfumature di rosso

, è dedicata alle più belle arie d’opera che celebrano il vino.



Dal brindisi per antonomasia del primo atto da La traviata di Verdi all’Aria dello champagne del Don Giovanni di Mozart passando per il Donizetti dell’Elisir d’amore, ovvero il magico bordeaux che dà il coraggio a Nemorino per affrontare la sua amata.



Per chi volesse approfondire sono scaricabili dal sito anche i programmi di sala originali. Per collegarsi http://www.teatromassimo.it/teatro-massimo-tv-567/