La Disfida torna Barletta dal 19 al 21 settembre: una pièce di teatro popolare affidata al regista Sergio Maifredi

A Barletta dal 19 al 21 settembre torna la celebre Disfida. Il 13 febbraio 1503, 13 cavalieri francesi sfidarono nella piana tra Andria e Corato altrettanti cavalieri italiani guidati dal prode Ettore Fieramosca, alleato degli spagnoli con cui i francesi si stavano contendendo il sud Italia. Il 13 febbraio furono in gioco non tanto le sorti della tenzone tra francesi e spagnoli quanto l’orgoglio dei combattenti italiani, offeso dal condottiero francese Guy de la Motte che, proprio a Barletta nella famosa cantina alla presenza degli spagnoli, mise sarcasticamente in dubbio il valore dei cavalieri guidati da Fieramosca. Da qui scaturì la disfida, il momento eroico che vide la compagine italiana prevalere con coraggio, alimentando da subito il mito dell’impresa, che venne sancito letterariamente con il celebre romanzo storico scritto da Massimo d'Azeglio nel 1833.



La Città di Barletta si sta preparando all’evento: per questa edizione ha voluto rinnovare la rappresentazione del mito, scegliendo, attraverso un bando pubblico, un direttore artistico a cui affidare il compito di interpretare la Disfida: Sergio Maifredi, regista teatrale, oltre cinquanta regie alle spalle, molte delle quali eventi open air di grandi dimensioni, ha diretto numerosi teatri e festival.

Ho immaginato una messa in scena di grande coinvolgimento popolare -– dice Maifredi - che da un lato rispetti la tradizione e dall’altro introduca delle novità. La Disfida di Barletta, scandito su tre giorni, diventerà una pièce di teatro popolare, che dia voce e anima ai sentimenti, agli aspetti lirici e poetici, a ciò che i personaggi reali e di invenzione letteraria, hanno incarnato. Un copione che infine sfocia nell’atteso Certame, come antica festa crudele, come rappresentazione della guerra stessa

Corrado d’Elia sarà Ettore Fieramosca, Alice Arcuri darà voce e volto a Ginevra, Andrea Nicolini sarà Graiano, ma anche Inigo Lopez de Ayala e altri personaggi, così come Alberto Giusta che interpreterà La Motte e Roberto Alinghieri che porterà in scena Consalvo da Cordova. Ci sarà anche Mario Incudine, attore, cantante ma soprattutto grande interprete della tradizione popolare del cunto. Da Roma arriverà il gruppo equestre La Staffa, specializzato per il cinema in coreografie equestri di grande realismo, per dar vita al certame, la giostra, la battaglia, tra i tredici cavalieri italiani e i tredici cavalieri francesi. Dalla Francia arriverà invece la Compagnia dei Cavalli Luminosi con i suoi enormi cavalli, alti più di quattro mesi, leggeri ad aerei, ad eseguire una suggestiva danza.

