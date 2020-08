A Gorgona il 5 e 6 settembre “Ulisse o i colori della mente”: spettacolo dei detenuti e visita dell'isola nell'arcipelago toscano

Visitare Gorgona e assistere a uno spettacolo dei detenuti che stanno finendo di scontare la loro pena sull'isola. Questo sarà possibile sabato 5 e domenica 6 settembre grazie al laboratorio di teatro e musica "Il teatro del mare", che dallo scorso settembre coinvolge i detenuti/attori della Casa di reclusione di Gorgona, nell’arcipelago toscano, offrendo loro un'esperienza fondata sulla comunicazione sociale attraverso i linguaggi della scena. Il primo spettacolo s’intitola “Ulisse o i colori della mente” e andrà in scena il 5 e il 6. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico, ma è necessaria la prenotazione entro venerdì 28 agosto via mail all'indirizzo pubblico@tparte.com.



Gli interessati devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e allegare copia della carta d’identità. Partenza alle 8 di mattina dal porto di Livorno con il traghetto Superba, durata del viaggio 70 minuti, spettacolo alle ore 11, a seguire pranzo a buffet sulla terrazza dell'istituto. Al pomeriggio incontro con gli artisti e possibilità di visitare l'isola. Ripartenza per Livorno alle ore 18. Costo 25 euro comprensivo di viaggio, spettacolo e pranzo a buffet. Lo spettacolo si svolgerà sotto forma di corteo itinerante e avrà il suo finale nel porticciolo dell'isola. Il laboratorio "Il teatro del mare" è condotto da Gianfranco Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini all’interno del progetto Teatro in Carcere della Regione Toscana in collaborazione con la Casa di Reclusione di Gorgona. Informazioni per il pubblico: Compagnia Teatro Popolare d’Arte - Tel. 055 8720058 - 331 9002510.

