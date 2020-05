Teatro Franco Parenti, continua online la programmazione in pillole della sua storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono le iniziative on line delcon la programmazione di materiali da visionare sulla playlist youtube #CasaParenti e la pubblicazione quotidiana delle pillole video di Andrée Ruth Shammah sulla sua pagina facebook e su playlist youtube dedicata.Nella settimana che va dall’11 al 17 maggio saranno in onda una intervista di Gianni Minà ad Andrée Ruth Shammah e Franco Parenti nella trasmissione Blitz del 1982 (Lunedì 11 maggio), una pillola letteraria di Gioele Dix dedicata a Raymond Carver (Mercoledì 13 maggio) . Proseguono contemporaneamente i video racconti quotidiani di Andrée Ruth Shammah, in cui la regista lascia affiorare spontaneamente i suoi ricordi alternandoli a riflessioni sul teatro, sull’arte, la cultura e sul loro ruolo nella situazione drammatica che stiamo vivendo in queste settimane. Le pillole sono fruibili sui social oltre che in forma di podcast sulla piattaforma spreaker.it. Il programma parte con una Intervista Rai di Gianni Minà ad Andrée Ruth Shammah e Franco Parenti (1982) ; nel servizio divertente anche la presenza con Minà in studio di Ugo Tognazzi. Dopo aver parlato dello spettacolo Il Malato Immaginario, allora in tournée nella piazza di Genova, Franco Parenti racconta quando non fu possibile lavorare con Tognazzi per una serie di incredibili circostanze, che non permisero ai due grandi attori di attivare almeno una collaborazione artistica durante le loro carriere.