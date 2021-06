Teatro, all'Eur spettacoli open air con il “Re.Te. Festival” dal 21 giugno al 31 luglio

Estate all'insegna del teatro indipendente con la seconda edizione del "Re.Te. festival". Organizzata dalla Compagnia del Barnum e dalla Delta Planning nella splendida cornice del parco del Seraphicum (Via del Serafico 1), in zona Eur, la manifestazione proporrà 40 spettacoli open air all'insegna del divertimento dal 21 giugno al 31 luglio. Si comincia con "Il Catamarano", scritto e diretto da Gabriele Mazzucco. Un'occasione per tornare a vivere in prima fila il bel teatro.