TdROnline, Massimo Popolizio ci conduce nell'Infinito di Leopardi

Nel palinsesto social del Teatro di Roma continuano ad alternarsi inediti contributi immaginati da artisti che regalano una raccolta di volti, voci e parole, per creare e condividere insieme uno spazio virtuale, da cui guardare la realtà e tenere vivo il desiderio di teatro.



Con l’#TdROnline, per la campagna #iorestoacasa e #laculturaincasa, giovedì 2 aprile è in programma un appuntamento virtuale su tutti i canali social (Facebook, Instagram e YouTube).



Massimo Popolizio (alle ore 12) ci conduce dentro L’Infinito di Giacomo Leopardi, per riscoprirne la bellezza e il valore universale, un luogo da visitare, seppur immateriale, ripercorrendo l’esperienza vissuta dal poeta e narrata nella poesia.



Reduce da un’altra collezione di sold out al Teatro Argentina con il suo Nemico del Popolo, Massimo Popolizio raccoglie l’invito che il Teatro di Roma sta rivolgendo ad artisti, autori, registi e attori a condividere una pagina di ciò che stanno leggendo in queste giornate.



Il regista e attore sceglie, così, uno dei testi poetici più rappresentativi della lirica italiana, un classico in endecasillabi che ci ricorda come sia il limite del nostro sguardo a spalancare la visione dell’assoluto, anche in quello che ci appare nient’altro che un panorama asfittico.

