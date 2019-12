Tagliavanti entra nel Cdi dell'Opera quale rappresentante della Camera di Commercio

Il Presidente Lorenzo Tagliavanti, è entrato a far parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, quale rappresentante della Camera di Commercio di Roma.



L'ingresso è stato formalizzato dal Consiglio di Indirizzo del Teatro dell'Opera di Roma, riunitosi in Campidoglio sotto la presidenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. La Camera di Commercio era già socio privato del Teatro dell'Opera da molti anni. A seguito dell'incremento del contributo della CCIAA al Teatro dell'Opera nel biennio 2019-2020, pari a un milione di euro annuo, ai sensi dello Statuto del Teatro si sono create le condizioni per la nomina di un rappresentante della CCIAA nel Consiglio di Indirizzo del Teatro.

Sono molto lieto - ha dichiarato il sovrintendente Carlo Fuortes - dell'arrivo di Lorenzo Tagliavanti nel nostro consiglio. Conosco e apprezzo molto l'attività che la Camera di Commercio di Roma ha realizzato in questi ultimi anni, sotto la guida illuminata del suo presidente. Sono sicuro che insieme potremo operare al meglio nell'interesse del Teatro dell'Opera e della vita culturale, economica e sociale della nostra città».

