Stefania Sandrelli debutta nella regia lirica: firmerà Tosca al Festival Puccini

Ci sarà anche il debutto nella regia di Stefania Sandrelli al prossimo Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca). È quanto annunciato in occasione della presentazione della 66/a edizione.



Sandrelli firmerà la regia della Tosca che aprirà il 17 luglio il festival che proseguirà fino al 23 agosto. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Giorgio Battistelli insieme alla presidente della Fondazione Maria Laura Simonetti e all'assessore alla cultura della Città di Viareggio Sandra Mei.



Cinque i titoli che saranno messi in scena: la Tosca appunto, Turandot, Manon Lescaut, La Bohème e Madama Butterfly per un totale di 15 recite nel Gran Teatro all'aperto a cui faranno da corollario, attività e rassegne che ancora una volta avranno come palcoscenico i luoghi più rappresentativi di Viareggio.



Tra questi eventi il 12 luglio una sera concerto sulla spiaggia, le Voci della luna, con Stefano Massini, un balletto omaggio a Federico Fellini il 13 agosto, la messa in scena, il 20 agosto, dell'opera da camera Satyricon di Bruno Maderna, in occasione dei cento anni dalla nascita del maestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA