Quattro amiche in scena tra amori e guai

Quattro donne, amiche e diverse, che si trovano nello stesso luogo per il matrimonio di una di loro e che si mettono a nudo nelle loro debolezze e piccole ipocrisie. “Parzialmente stremate” è la piéce scritta da Giulia Ricciardi in scena al teatro Golden, in via Taranto, per la regia di Michele La Ginestra. Ieri la prima, dove in un palco reso come il salotto di una casa, con tanto di divano e lampada a piantana, si sono mosse le protagoniste della commedia.

