Spettacoli e libri: Gérard Watkins protagonista al Teatro di Roma

Lunedì 20 maggio (ore 19) al Teatro India di Roma il drammaturgo francese Gérard Watkins incontra il pubblico in occasione della presentazione del volume

Ricomporre l’infranto

(edito da Cue Press), comprensivo dei suoi due testi teatrali

Non mi ricordo più tanto bene

e

Scene di violenza coniugale

, nella traduzione in italiano di Monica Capuani.



Insieme all’autore interverranno Giorgio Barberio Corsetti, direttore del Teatro di Roma, Monica Capuani, Michela Cescon, Claudia Di Giacomo, Silvia Rampelli, Attilio Scarpellini.



Il Teatro di Roma dedica al lavoro dell’artista francese un focus speciale con il debutto in prima nazionale del suo Non mi ricordo più tanto bene, dal 20 al 30 maggio al Teatro India, un affondo sul concetto di memoria che a partire dalla perdita dei ricordi costruisce un discorso simbolico sullo stare al mondo, fra le aspettative della Storia e le richieste della quotidianità (una produzione Teatro di Roma assieme al network europeo Fabulamundi Playwriting Europe – Pav).



A completare il focus,

Scene di violenza coniugale

, per la regia di Elena Serra, dal 28 maggio al 2 giugno (in doppia replica per un massimo di 20 persone) in un appartamento privato (viale del Campo Boario 4A, Roma).

