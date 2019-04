Silenzio in sala: va in scena la Gioconda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Monna Lisa uscisse da quel limbo dipinto in cui è sospesa da centinaia di anni, cosa direbbe di noi? Che farebbe d'innanzi ad un'umanità che continua a deludere il suo enigmatico sorriso di secolo in secolo? E' in scena fino al 6 aprile al Teatro Lo Spazio, lo spettacolo, una vera e propria lectio sulla, colei che unisce e divide due nazioni cosi simili eppure così diverse come l'Italia e la Francia, come due bellissime donne che si contengono il medesimo oggetto del desiderio: l'attenzione del mondo. E due sono anche le interpreti, un'intensa ed impeccabilenei panni di Monna Lisa e, direttrice d'orchestra prestata alla prosa, un prestito che verrebbe voglia di non restituire, vista la capacità della Pennesi di far dialogare la musica e il pianoforte con l'attrice protagonista.Da questo scenario liberamente ispirato al libro "No, la Gioconda no" di Carla Cucchiarelli, raccontato dalla regia disostenuta dai videoart di, trasudano bellezza, dottrina e intimità, tre doni di cui fare tesoro per godere al meglio della poesia di un dipinto cinquecentesco che vive di vita propria e con i suoi occhi giudica la nostra. Monna Lisa, così grande da render inutile anche la menzione d'autore, riconosciuta in tutto il mondo e ripresa in centinaia di migliaia di modi. Trasfigurata, ricopiata, idolatrata, raccontata, criticata, studiata ed oggi anche rappresentata insieme alle alla musica che negli anni le è stata dedicata, appositamente arrangiata dalla Pennesi che si divide in scena tra un sintetizzatore e un pianoforte a coda, mentre la Gorga riempie la scena nuda con l'eleganza che la contraddistingue, continuando il suo studio sulle grandi figure femminili.