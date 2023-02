Sanremo 2023, quanto costano i biglietti per l'Ariston? Si parte da un minimo di 600 euro, ecco i prezzi

Quanto costa assistere a una serata del festival di Sanremo 2023? La biglietteria del Festival di Sanremo è gestita direttamente dalla RAI. In queste ore è molto difficile accedere al sito dell'Ariston perché è letteralmente preso d'assalto da quando hanno aperto le prevendite. Il 16 gennaio dalle 9 alle 14 i biglietti sono andati via in pochissimo tempo ma sul sito ci sono degli irriducibili che provano a comprare un posto all'Ariston.

Si poteva acquistare l'abbonamento per tutte e 5 le serate. A quale prezzo? Per un posto in platea si spendono 1.290 euro. In galleria il costo è la metà: 672,00 euro.

Il biglietto è nominativo: sono stampati nome, cognome, data e luogo di nascita. Cosa si può fare con il biglietto? Si può accedere al tetaro Ariston per assistere, dal posto indicato, al festival. Dopo aver comprato il biglietto (anche per una singola serata) non è più possibile effettuare cambi di nominativo del biglietto né il cambio con un altro biglietto per la partecipazione ad una serata diversa da quella acquistata. Esempio: se abbiamo comprato il biglietto per la quarta serata non si può cambiare con un ingresso per la finale, la quinta serata.

